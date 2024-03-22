Обновленый компактвэн Chevrolet Spin получил новый дизайн и старый мотор

Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, значительно расширен список оборудования. Продажи стартуют в ближайшее время.

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Рестайлинговый компактвэн Spin бразильское подразделение Chevrolet анонсировало в начале этого года, теперь же такой автомобиль полностью рассекречен. Напомним, трехрядную модель в Бразилии выпускают с 2012-го, это ближайший родственник хорошо знакомого россиянам седана Chevrolet Cobalt (четырехдверку у нас также продавали под брендом Ravon). Предыдущий полноценный рестайлинг провели в 2018-м. Кстати, сама марка считает Spin кроссовером, но машина все же относится к сегменту MPV.

Вэн обрел более внушительные бамперы, новые радиаторную решетку и капот. Фары и задние фонари тоже заменили, причем, согласно нынешней моде, головная светодиодная оптика теперь разделена, пусть и не полностью. Отдельная кросс-версия Activ отправлена в отставку: неокрашенный пластиковый обвес и защитные накладки на дверях перешли к топовому Spin Premier (он запечатлен на фирменных фото).

Салон переделан не менее масштабно, тут другие передняя панель, рулевое колесо, блок управления «климатом» и карты дверей (в них появились ниши, в которые можно положить, например, телефон). Плюс заменили кресла. Еще Chevrolet Spin получил виртуальную приборку (8 дюймов), к которой впритык установлен 11-дюймовый экран новой же мультимедийной системы. Отныне Спин уже в базе имеет шесть подушек безопасности. Для модели также предусмотрены камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон – у дореформенного вэна из перечисленного есть только камера. Как и прежде, Chevrolet Spin доступен в пяти- или семиместном исполнении.

Подвеску и рулевое управление перенастроили. А вот мотор менять не стали, разве что он теперь соответствует актуальным эконормам: Spin оснащается четырехцилиндровым атмосферником 1.8, который традиционно для Бразилии «питается» как бензином (106 л.с.), так и этанолом (111 л.с.). Двигатель работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Привод только передний.

В продажу преобразившийся Chevrolet Spin поступит в ближайшее время, цен еще нет. Дорестайлинговый компактвэн сегодня стоит от 106 670 бразильских реалов, что эквивалентно примерно 1 957 000 рублей по текущему курсу.