Seat обновит несколько моделей, а Cupra выйдет на американский рынок

Испанской марке пообещали инвестиции, которые будут потрачены на рестайлинг Seat Ibiza, Arona, Leon и Ateca. Первенцем Cupra в США станет полностью электрическая версия Formentor.

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О ближайших планах брендов в рамках ежегодной пресс-конференции концерна Volkswagen рассказал генеральный директор Seat и Cupra Уэйн Гриффитс. Согласно официальному отчёту, по итогам прошлого года операционная прибыль достигла 625 млн евро (по итогам 2022 года результат был всего 33 млн евро), рентабельность продаж составила 4,4%, а оборот увеличился до 14,3 млрд евро (прирост к предыдущему периоду – 31%).

Сейчас испанцы ждут инвестиций, которые позволят им потратиться на развитие нынешней линейки, на разработку новинок и на освоение новых рынков сбыта. Марка Seat готовится к масштабному обновлению своих моделей. Так, производитель намерен освежить Ibiza, Arona, Leon и Ateca.

Актуальное поколение Seat Ibiza и соплатформенный паркетник Arona выпускаются с 2017-го, а рестайлинг эти модели пережили в 2021-м. Теперь эту пару ждёт ещё одно серьёзное обновление: по плану, такие хэтчбек и SUV должны быть представлены ближе к концу 2025 года. Ожидается, что модели получат изменённую головную оптику и другие бамперы; не исключено, что в их гамме окажутся мягкогибридные установки, которыми могут поделиться другие модели концерна VW.

Однако эту пару опередит Leon: как отметили в компании, хэтчбек и универсал получат свою порцию обновок уже в ближайшие несколько месяцев. Предполагается, что эти пятидверки освежат по лекалам родственного VW Golf: им, вероятно, достанутся иные фары, современная информационно-развлекательная система с более крупным тачскрином, а также PHEV-установка с батареей большей ёмкости, что обеспечит запас хода при движении только на электротяге до 100 км.

Кроссовер Ateca тоже ждёт обновление, такой автомобиль появится в линейке позже. Напомним, этот родственник Skoda Karoq появился в 2016-м, а в 2020-м пережил рестайлинг. Стоит отметить, что в компании не упомянули о трёхрядном SUV под названием Seat Tarraco, родственный Skoda Kodiaq. Не исключено, что в дальнейшем он покинет модельную линейку испанского бренда.

В свою очередь марка Cupra намерена расширить географию присутствия: по словам Уэйна Гриффитса, к концу текущего десятилетия модели бренда появится в продаже на американском рынке. Известно, что первенцем станет кроссовер Cupra Formentor следующего поколения, который перейдёт на новую платформу и станет полностью «зелёным». Неизвестно, останутся ли у него версии с ДВС. Кстати, актуальный Formentor в конце этого года должен пережить обновление.

Второй моделью Cupra в Штатах станет более крупный полностью электрический кроссовер. Ожидается, что его производство будет налажено на североамериканском заводе концерна VW. Подробностей о будущей новинке, включая её название, пока нет.