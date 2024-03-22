Mazda выпустит электроседан для европейского рынка

Mazda подала заявку в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию товарного знака "Mazda 6e" и логотипа 6e.

Как сообщает портал AutoGuide, это может означать, что японская компания готовит возвращение на рынок Европы известного четырехдверного седана в качестве электромобиля.

Производство Mazda 6 началось в 2012 году. В 2021 году оно было закрыто в США и Канаде, а в апреле компания планирует завершить его и в Японии. Mazda выпускала электромобиль MX-30 EV, но эта модель "не зашла".

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