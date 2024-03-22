Малолитражки исчезают с российского рынка

Предложение новых малолитражных автомобилей в России сократилось на 89% по сравнению с 2022 годом, составив 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру Бизнес» пишут «Известия».

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По словам директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, изначально дилерам был интересен сегмент малолитражных автомобилей и они ввозились по параллельному импорту, однако рост цен способствовал отказу от таких поставок.

«К середине 2022 года цена составила 1,6 млн рублей, продолжив рост и достигнув в среднем 2,33 млн рублей к февралю этого года. Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B», - пояснил он.

На рост цен, по данным экспертов, оказал влияние уход с рынка западных производителей, а китайские компании не предложили альтернатив в этом сегмент. Лидерами рынка новых малолитражек, по данным на февраль 2024 года, остаются Kia Picanto (2,27 млн рублей), Toyota Raize (2,65 млн рублей) и Kia Stonic (1,68 млн рублей).

Выросли цены на малолитражки и на вторичном рынке – в среднем на 41%, до 1,04 млн рублей. При этом, по информации аналитиков, к февралю 2024 года доля подержанных малолитражек увеличилась почти втрое и составила 2,8% от общего количества авто на рынке. Лидерами продаж тут являются Daewoo Matiz, Toyota Vitz и Toyota Passo.

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Напомним, что с 1 августа 2023 года в России выросли ставки утильсбора на автомобили, ввозимые юрлицами из-за рубежа для последующей перепродажи. В частности, на малолитражные автомобили с ДВС возрастом до трех лет они выросли до 81,2 тысяч рублей, а на машины с дизельным двигателем объемом один-два литра — до 300,6 тысяч рублей.