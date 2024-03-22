Самокаты в России оснастят номерами для фиксации нарушений камерами

Каршеринговая компания Whoosh объявила, что в этом сезоне, который стартует уже в марте, она введет в эксплуатацию электросамокаты с увеличенными индивидуальными номерами. Таким образом будет удобнее фиксировать нарушения ПДД пользователями с помощью дорожных камер. Первые такие устройства уже расставляют на улицах Санкт-Петербурга.

© Motor.ru

Как уточняет Whoosh, это индивидуальные номера устройств, сделанные из гибкого износостойкого пластика. Их размер в ширину не превышает ширину самого самоката.

© Whoosh

Камеры смогут распознавать такие номера так же легко, как номера автомобилей. Госзнаки же СИМ (средствам индивидуальной мобильности) до сих пор не положены, хотя в Госдуме несколько раз звучали предложения их ввести.

В октябре прошлого года ЛДПР внесла законопроект о регистрации устройств с выдачей номеров. По мнению авторов, таким образом можно будет легко идентифицировать владельцев и штрафовать их, тем самым улучшая тревожную статистику аварийности. До этого аналогичные идеи высказывали и летом, и весной на фоне увеличения числа самокатов на дорогах.

По прогнозу мэра Москвы Сергея Собянина, к 2030 году самокаты сравняются с линией метро по количеству поездок в сутки — до 750 тысяч. При этом глава столицы пообещал не забывать о пешеходах и повышать их комфорт и безопасность.