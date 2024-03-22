Названы самые аварийные машины такси

Собственный рейтинг составили специалисты компании «АльфаСтрахование». По подсчётам экспертов, в 2023 году лидерами по частоте ДТП стали автомобили марки Datsun. В исследовании учитывались страховые случаи по ОСАГО.

С результатами исследования компании «АльфаСтрахование» ознакомились «Известия». Анализ страховых инцидентов по «автогражданке» за 2023 год среди автомобилей такси показал, что лидерами по числу аварий стали машины марки Datsun. Ранее, в 2022 году, таксисты чаще всего попадали в ДТП за рулём автомобилей Haval.

Пятёрка марок-лидеров, за исключением первой строчки, в целом осталась стабильной. Второй по аварийности стала Toyota, далее идут Hyundai, Kia и Renault.

Самыми популярными автомобилями в таксопарках в 2023 году стали Kia (22%), Hyundai (17%) и Lada (10%). Далее идут Volkswagen (10%) и Skoda (9%). Число китайских автомобилей в такси значительно выросло: на долю Chery приходится 3%, JAC и Exeed — по 2%. Парк корейских и японских брендов постепенно замещается китайскими моделями.

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин отметил, что высокая аварийность среди машин эконом-сегмента обусловлена особенностями работы: доход таксистов формируется за счёт скорости выполнения заказов и их количества.

Ранее, напомним, стало известно, что зарплаты таксистов увеличились на четверть. Средний заработок превысил 107 000 рублей.