Россияне продолжают интересоваться «серыми» машинами

Самыми популярными моделями в возрасте до трёх лет в 2023 году стали Hyundai и Kia, а также Toyota и Volkswagen. В премиальном сегменте лидирует продукция BMW.

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Самые популярные автомобили в возрасте до трёх лет назвали газете «Коммерсантъ» в «Авито Авто». Популярность оценивалась по числу запросов контактов в объявлениях.

В первую десятку попали в прошлом популярные марки и модели, которые теперь в официальной продаже не представлены. В массовом сегменте лидерами стали Hyundai Solaris и Kia Rio. В бизнес-классе — Toyota Camry и Kia K5. Также высоким спросом пользовались Volkswagen Polo и Kia Sportage. Из моделей, представленных в продаже официально, в список вошли Lada Granta и Vesta, а также Geely Monjaro и Coolray.

Эксперты подчеркнули, что с апреля возможность ввоза «серых» Geely, по всей видимости, закроется. Зато копии Hyundai Solaris и Kia Rio теперь производятся в России на заводе АГР.

Дилеры уверены, что ограничения на поставки «серой» техники не смогут сильно повлиять на спрос со стороны покупателей. При этом не исключено смещение фокуса в сторону более старых моделей. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает, что возможен постепенный уход от импорта в сторону локальных предложений.

Ранее эксперты назвали самые популярные мотоциклы в России. Повышенным спросом пользуется советская техника.