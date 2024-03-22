Представлен электрический седан Hongqi EH7: цены и конкуренты

Это большой электрический седан с индексом EH7, первенец «зеленого» подразделение Hongqi New Energy. Машина проезжает на одной зарядке до 820 километров, разгоняется с места до «сотни» за 3,9 секунды и стоит от 229,8 тысячи юаней (чуть меньше трех миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня). На рынке Китая Hongqi EH7 будет конкурировать с BYD Han, Rising F7 и еще не поступившим в продажу Xiaomi SU7.

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На сегодняшний день Hongqi представлен в России единственной электрической моделью — внедорожником E-HS9, остальные автомобили в локальной линейке оснащены ДВС. Между тем в родном Китае марка активно развивает «зеленое» направление, для этого в начале прошлого года и было создано подразделение Hongqi New Energy. А уже весной 2024-го оно представило свою первую разработку — крупный седан длиной около пяти метров с колесной базой три метра, в основу которого легла платформа FME.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Hongqi EH7 уже на старте продаж доступен в нескольких модификациях. У базового EH7 600 Pro один электромотор, установленный на задней оси, он развивает 344 лошадиные силы, а батареи емкостью 75 киловатт-часов хватает на 600 километров. «Средняя» версия носит обозначение EH7 690 Pro, и от версии начального уровня она отличается батареей большей емкости — 85 киловатт-часов. Ну а следом идет EH7 820 Pro с 111-киловаттной батареей.

Полноприводных исполнений два: EH7 640 Pro+ и 760 Pro+. В обоих случаях электромотор на задней оси дополнен еще одним на передней, суммарно они развивают 619 лошадиных сил. Отличается лишь емкость батареи — 85 либо 111 киловатт-часов. Запас хода варьируется от 600 до 820 километров.

Моноприводные EH7 разгоняются с места до 100 километров в час за 5,8 секунды, а полноприводные — за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 километров в час. Подзарядить электромобиль от 365-киловаттной зарядки с 10 до 80 процентов можно за 20 минут, а за пять минут пробег увеличится на 200 километров.

Как и все прочие модели премиальной марки Hongqi, EH7 богато оснащен: у него красные тормозные суппорты Brembo, панорамная крыша с люком, задние фонари, состоящие из 285 диодов, и сдвоенный экран в салоне, объединяющий цифровую панель приборов и 15,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. В список опций входят проекционный дисплей и системы автономного вождения.

Доберется ли Hongqi EH7 до российского рынка, пока неизвестно.