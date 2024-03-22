АвтоВАЗ сократит выпуск LADA Vesta с механической трансмиссией на 50%

Запустив на рынок «двухпедальную» LADA Vesta с вариатором, «АвтоВАЗ» в перспективе планирует наполовину сократить выпуск версий с «механикой» и уравнять их объемы производства. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на собственный источник в компании.

© АвтоВАЗ

Так, по словам собеседника канала, «АвтоВАЗ» намерен уже в 2024 году довести баланс продаж LADA Vesta c «механикой» и китайским вариатором до соотношения 80% на 20% соответственно (это касается всего объема модели Vesta), а в 2025-м этот показатель должен составить половину от всех Vesta в любых модификациях.

«Вначале LADA Vesta с вариатором планируется производить около 20% с вариатором, а после соотношение будет доведено до 50%», — рассказал No Limits собеседник на «АвтоВАЗе».

Источник также отметил, что такой процентаж в пользу автоматической трансмиссии определен неспроста. Таковы результаты опросов фокус-групп, показавшие, что приобрести двухпедальную «Весту» хотела бы примерно половина клиентов «АвтоВАЗа».

Напомним, автомобили семейства LADA Vesta с новым силовым агрегатом (1,8-литровым 122-сильным двигателем Evo и вариатором) официально поступили в продажу в прошлый понедельник, 11 марта. Купить двухпедальную «Весту» теперь можно в любом типе кузова: от самого доступного по цене седана до самого дорогого кросс-универсала Vesta SW Cross, стоимость которого в «топе» превышает 2,1 млн рублей.