Nissan скоро представит новый недорогой кроссовер

Уже в ближайшие часы — 22 марта 2024 года — японская марка представит новый Kicks, призванный заменить на североамериканском рынке ушедший Rogue (Qashqai). В преддверии дебюта Nissan опубликовал в соцсетях короткое видео с фрагментами дизайна кроссовера, который, как ожидается, переберется на новую платформу, подрастет в габаритах, станет технологичнее и сменит позиционирование в более «дорогую» сторону.

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Судя по тизеру, в новой итерации Nissan Kicks получит более плавные изгибы кузова и ярко выраженную плечевую линию, которую можно было рассмотреть и на шпионских снимках. Также видны задняя и передняя оптика, разделенная на несколько сегментов, часть решетки радиатора с иными ламелями и фрагмент ткани салона.

Внутри должны расположиться более современная мультимедийная система и цифровая приборная панель. В гамме двигателей ожидается гибридный вариант, также не исключен полный привод.

Актуальный Kicks исключительно переднеприводный. Он приводится в движение 1,6-литровой «четверкой» мощностью 124 лошадиные силы (154 Нм крутящего момента), которая работает в паре с вариатором Xtronic.

Стоимость кроссовера в США стартует с 21 050 долларов (1,95 миллиона рублей). Выпускают его на заводе в мексиканском Агуаскальентесе. Kicks должен был встать на конвейер еще в прошлом году, но Nissan пришлось отложить старт производства из-за кражи: со склада местного поставщика пропали некоторые компоненты пресс-формы.