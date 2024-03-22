У дилеров в РФ заканчиваются автомобили 2023 года выпуска

У российских дилеров заканчиваются прошлогодние автомобили. Об этом «Автостат» узнал от директора департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова.

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По словам Иванова, после четвертого квартала прошлого года у дилеров скопились большие складские остатки. И, чтобы реализовать автомобили 2023 года выпуска, многие дилеры объявили скидки на них. Это стимулировало продажи, поскольку глобально клиенты не концентрируются на годах выпуска, и в приоритете у большинства из них именно фактор стоимости.

Как отметил директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, сейчас выгода на автомобили 2023 года выпуска больше, чем на модельный ряд 2024 года. Они стоят в среднем на 150-200 тыс. рублей дешевле.

«Стоки автомобилей сейчас сокращаются. Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март уже с 1,5-месячным. Объемы складов сокращаются, в том числе, вследствие китайского Нового года, когда было приостановлено производство и поставки машин на территории Китая», — заявил заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев, в свою очередь, заявил, что главными факторами, которые россияне учитывают при покупке нового автомобиля являются условия сделки – кредит, трейд-ин, дополнительное оборудование, страховые продукты, а также официальная поддержка со стороны брендов. Чем больше позиций, тем больше возможностей предоставить дисконт на автомобиль.

По его словам, максимальный дисконт на новый автомобиль на сегодняшний день достигает 1 млн рублей на автомобиль 2023 года. Однако уже в ближайшее время машины 2023 года на рынке закончатся.