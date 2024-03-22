MAN решил главную проблему электрических грузовиков

В создании этого комплекса также принимала «электрическая» компания ABB E-mobility. Стандарт зарядки MCS теоретически рассчитан на зарядную мощность до 3,75 МВт при силе тока 3000 А, но прототип показал более 700 кВт. Серийный вариант, как предполгают партнёры, будет выдавать более одного мегаватта.

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Главная проблема электрических грузовиков — это возможность работать только на короткой плече. Как показали тесты, реальный запас хода батарейного автопоезда составляет около трёхсот километров, а процедура зарядки даже от 440-киловаттной станции занимает около полутора часов.

Введение стандарта MCS позволит улучшить ситуацию. Так, зарядка аккумулятора грузовика от 10% до 80% будет занимать лишь около получаса (это стандартный перерыв, который согласно правилам перевозок, должны делать европейские дальнобойщики). На этом запасе магистральный тягач сможет проехать 300–400 км.

В Мюнхене, на родине бренда MAN, зарядка MCS начала свою работу. Но для широкого распространения таких станций технологии нужно пройти процедуру сертификации. Как предполагают создатели, это удастся сделать до конца года, после чего начнётся новая для электротранспорта эпоха.

Между тем, как минимум три производителя — DAF, Mercedes и Volvo — продолжают выпус­кать на своих европейских заводах машины, отвечающие экологическим нормам Евро-5. Эта техника предназначена для «азиатских рынков», откуда грузовики затем попадают на территорию России.