Названы регионы с самыми безаварийными водителями

Статистикой за 2023 год по числу автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду, поделились специалисты Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

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Согласно данным, опубликованным на сайте РСА, в 2023 году наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, проживала в Москве — в столице таких автомобилистов насчитывалось 46,8%. В Санкт-Петербурге показатель чуть ниже — 43,1%, а в Московской области и Ленинградской области — 42% и 40,8% соответственно. В Пермском крае доля безаварийных водителей с максимальной скидкой по ОСАГО также высока — 40,2%.

Наименьшее число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО зарегистрировано в Чеченской республике — 3,8%. Немногим лучше ситуация в Дагестане (3,9%), Ингушетии (5,3%), Республике Тыва (5,4%) и Республике Калмыкия (11,1%).

В РСА отметили, что доля водителей с минимальным значением КБМ в среднем по России составила 31,1%. Показатель отображает ситуацию с аварийностью в каждом конкретном регионе: чем более аккуратно граждане водят автомобили, тем больше скидка на ОСАГО. Низкая доля безаварийных водителей в регионе говорит о низкой дисциплине граждан, слабой профессиональной подготовке водителей и плохом дорожном покрытии.

Ранее, напомним, стало известно, что в Госдуме ускорят введение штрафов с камер за ОСАГО. Депутаты просят правительство ускорить принятие законопроекта.