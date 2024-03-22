Движение на МКАД восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Движение на внутренней стороне 55-го километра МКАД восстановлено, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 55-го километра автодороги. По данным дептранса, столкнулись три автомобиля.

В результате пострадал один человек. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии.