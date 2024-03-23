Tesla перейдет на использование гуманоидов для производства электромобилей

Гуманоид Optimus, разработанный Tesla, уже прошел тестовые испытания и в будущем может заменить людей на производстве электромобилей.

Прогресс в разработке гуманоида Optimus от Tesla открывает новые горизонты для его применения в качестве рабочей силы на гигафабриках компании в Соединенных Штатах. После успешных начальных тестов, демонстрирующих способность Optimus выполнять базовые задачи, теперь он готов к более обширному использованию, подчеркивают источники SPEEDME.RU.

Tesla объявила о поиске специалистов на 60 позиций для дальнейшей разработки и интеграции Optimus в производственный процесс. Среди ключевых задач — настройка робота на выполнение регулярных операций. Это требует совместной работы над адаптацией рабочего пространства для совместного пребывания людей и роботов, а также разработку соответствующих производственных процессов.

Кандидаты на эти позиции должны обладать высоким уровнем профессионализма, включая способность к анализу данных испытаний для ускорения развития проекта и навыки программирования на C++, необходимые для настройки функций Optimus.

С анонсом в 2021 году, Optimus остается в фокусе внимания Tesla. Илон Маск выражает намерение представить робота на рынке к 2025 году, ожидая, что он займет важное место в будущем, возможно, даже более значительное, чем сектор электромобилей.

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Маск видит в Optimus идеального помощника для выполнения рутинной, опасной или трудозатратной работы, заменяя человеческий труд. Эта инициатива вызвала интерес и у других производителей, включая BMW, которые рассматривают применение гуманоидных роботов в своих производственных процессах.