В Москве пилот моноколеса станцевал на Ленинградском шоссе и попал на видео

В Москве пилот моноколеса станцевал прямо во время движения на Ленинградском шоссе. Ролик с ним опубликовал Telegram-канал No Limits.

«С весной на дорогах городов вновь начали появляться вот такие эксцессы. В связи с этим водителем нужно быть особенно внимательными», — говорится в публикации.

Отмечается, что видео было снято 21 марта. Предполагается, что на видео запечатлели Ленинградское шоссе. На видео показано, как мужчина на моноколесе едет по трассе рядом с другими машинами и совершает покачивающие движения из стороны в сторону.

До этого в Нижнем Новгороде пассажирам устроили экстремальную поездку на крыше «Жигулей». Отмечается, что правоохранители узнали о проделках водителя благодаря ролику, который разошелся в сети. На нем мужчина катал пассажиров на крыше «Жигулей» и также тащил их на тросе за машиной. Нарушителем порядка оказался 19-летний житель Бора.