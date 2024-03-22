Ателье Lada Sport отказалось от названия Drive Active

Исполнение Drive Active имеет заниженную подвеску, двухцветные 15-дюймовые колёса, плюс аэродинамический обвес, в который входят оригинальные бамперы, обтекатели порогов и задний спойлер. В салоне, украшенном красными вставками, прописались более удобные передние кресла, а приборы получили красные шкалы.

На официальном сайте Lada название Drive Active на заменили SportLine. И это вполне логично: «подогретая» Lada Vesta также называется SportLine, так что теперь появилось некое единообразие. Хотя называние Drive Active было введено вазовскими маркетологами ещё осенью 2016 года!

Теперь линейка доработанных придворным ателье Lada Sport машин из семейства Granta состоит из двух версией — SportLine и Sport. Исполнение Sport, помимо перечисленного, вдобавок выделяется более мощным двигателем — под капотом скрывается 1,6-литровый 118-сильный атмосферник.