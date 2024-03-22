Стало известно, какими будут новые мотоциклы "Иж"

Пресс-служба концерна «Калашников» заявила о подготовке к выпуску лимитированной партии мотоциклов марки Иж. Сообщается, что новая двухколесная техника в первую очередь будет ориентирована на коллекционеров и любителей мотоциклов. В линейку войдут неоклассическая модель, электрический кафе-рейсер и мотоцикл тяжелого класса.

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Лимитированная серия мотоциклов Иж (данные пресс-релиза):

исторические реплики моделей, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе (сейчас – АО «Концерн «Калашников») с 1951 по 1990 год;

электрический байк типа сafe racer;

тяжелый мотоцикл Иж для правительственного проекта «Кортеж».

Кроме того, будут выпущены новые модификации электромотоцикла Иж Пульсар, сообщает пресс-релиз. Ранее такием машины изготавливались малыми сериям по спецзаказам – например, в 2018 году 30 Пульсаров получила ГИБДД Москвы.

«В перспективе, если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения. Для этого у нас есть богатый опыт в создании успешных моделей под брендом ИЖ, современная производственная база предприятия и профессиональная команда инженеров-конструкторов, технологов, дизайнеров», – отметил президент концерна Алан Лушников.

Сообщения о новых отечественных мотоциклах регулярно появляются последние несколько лет. Тяжелый байк линейки Aurus (с 2016 года так называются машины проекта «Кортеж») от ФГУП НАМИ в июне 2021 года получил патентованное имя Merlon, и тогда же «Калашников» запатентовал электрический кафе-рейсер.