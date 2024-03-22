Дизайн электрокара BMW нового поколения придумал белорус

Компания BMW представила концептуальный кроссовер Vision Neue Klasse X. В разработке модели принимал участие дизайнер из Белоруссии Алексей Кежа, сообщает портал «Дром».

© Bmw.ru

Речь идет о спортивном седане, который обладает элегантным и устойчивым к времени дизайном. Отмечается, что BMW Vision Neue Klasse X имеет кузов типа «универсал». Модель отличается большой площадью остекления кабины и узкими боковыми стойками.

У Vision Neue Klasse X отсутствуют эмблемы, шильди, воздухоотводы, молдинги и форсунки — модель выполнена в минималистичном стиле. В отделке интерьера будет использована ткань из растительного и минерального сырья, а также переработанного пластикового мусора. Электрокар оснащен голосовым управлением и дополнительным 3D-проектором.

Без подзарядки кроссовер сможет проехать 600 километров.

Ранее стало известно, что первые электромобили «Атом» появились на российских дорогах. Как сообщил «Авто Mail.ru» со ссылкой на актуальную статистику по регистрации автомобилей, производитель поставил на учет в ГИБДД четыре предсерийных экземпляра.