На автомобили "Москвич" снова снизили цены

Пару недель назад, 7 марта, завод «Москвич» резко снизил цены почти на весь модельный ряд. В результате кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6» в версиях 2023 года выпуска стали доступнее на 490-712 тысяч рублей или 15,7-28,7%, узнали «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда.

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Так, на 490 тысяч рублей во всех своих комплектациях подешевел седан/лифтбек «Москвич 6» 2023 года выпуска, одновременно лишившись «Прямой выгоды» в размере 200 тысяч рублей, которая предлагалась для двух его версий с вариатором («Комфорт» и «Бизнес») с 1 января текущего года.

Цены на кроссовер «Москвич 3» 2023 года рухнули еще сильнее: в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» он подешевел на 630 тысяч рублей, а в топовой версии «Комфорт» – на максимальные 712 тысяч рублей. «Прямая выгода», составлявшая от 100 до 200 тысяч рублей, его покупателям тоже больше недоступна.

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Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил столь беспрецедентное снижение цен на «Москвичи» необходимостью освобождения дилерских складов от «застоявшихся» автомобилей, выпущенных в прошлом году.

«Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену», — считает Олег Мосеев.

С другой стороны, эта цена оказалась максимально востребованной рынком, и она ниже, чем у оригинального китайского JAC JS4 (из него сделан «Москвич 3» — прим.), добавил он. По мнению эксперта, при крупноузловой сборке эта история будет для «Москвича» убыточной.

«Понятно, что они (убытки — прим.) связаны не только с операционной деятельностью, но и с пусконаладочными работами. Если у «Москвича» в этом году получится запустить полноценную сборку , нынешняя цена может оказаться близка к той, что будет выставлена на машины, изготовленные со сваркой и окраской», — подчеркнул Олег Мосеев.

Между тем, «Москвич 3» при цене от 1 590 000 рублей стал самым доступным кроссовером на российском рынке, обойдя Livan X3 Pro, рекомендованная розничная стоимость которого без учета скидок и выгод составляет 1 889 900 рублей.