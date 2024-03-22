Раскрыта цена самого дешевого седана Solaris HS

Петербургский автозавод AGR (бывший «Хендэ Мануфактуринг Рус») продолжает отгружать продавцам автомобили под маркой Solaris — бывшие Hyundai и Kia. Продажи уже стартовали, причем машины разбирают очень быстро. Несмотря на это, официальных цен до сих пор нет и, возможно, вообще не будет: узнавать их нужно у дилеров. Один из них назвал «Российской газете» стоимость самой дешевой версии седана HS с «механикой».

Стоимость седана может составить 1 610 000 рублей, но это цена уже со скидками за кредит и трейд-ин — суммарно 500 тысяч. За такую цену предлагают Solaris HS (он же Hyundai Solaris) в варианте Comfort cо 123-сильным атмосферным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В цену включены «зимний» пакет Winter с подогревом форсунок, лобового стекла, наружных зеркал, руля и передних сидений, а также пакет Light с LED-фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов.

Кроме этого, такой HS оснащен датчиком света, кондиционером, электростеклоподъемниками и кожаным мультирулем. На передней панели — восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы и панель приборов с экраном на 4,2 дюйма. Рулевая колонка регулируется по вылету и высоте, сиденье водителя имеет электрорегулировку поясничной поддержки.

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У других продавцов стоимость может быть иной, так как компания AGR, которая занимается производством, так и не установила РРЦ. Сообщалось, что дилерам дали карт-бланш на самостоятельное определение цен.