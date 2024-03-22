Госдума РФ продолжает настаивать на ускорении подключения камер к проверке ОСАГО

Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения по-прежнему не ищут автовладельцев без «автогражданки», хотя, по словам ответственных за проект, все системы давно готовы.

О том, чтобы выявлять автомобилистов без действующих полисов ОСАГО в автоматическом режиме, законодатели заговорили ещё в середине прошлого десятилетия. Предполагалось, что дорожные камеры начнут искать таких автовладельцев ещё в 2016 году, затем сроки запуска не раз переносились: в конце осени прошлого года сообщалось, что у комплексов фотовидеофиксации появится новый соответствующий функционал в 2024-м, однако пока что отсутствие «автогражданки» по-прежнему выявляют вручную сотрудники ГИБДД.

Вопросом озаботились в Госдуме РФ. Как сообщает «Коммерсант», глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (Аксаков («Справедливая Россия — За правду») обратился с письмом к премьеру Михаилу Мишустину: в нём он попросил ускорить процесс подключения дорожных камер к проверке наличия у автовладельцев ОСАГО. По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, он сделал это по просьбе страховщиков, которые ещё раз подтвердили, что на уровне технического взаимодействия информационных систем всё готово.

Депутат в письме делает акцент на том, что расширение функционала дорожных камер, следящих за водителями в автоматическом режиме, обеспечит региональным бюджетам ежегодных доход в размере примерно 2 млрд рублей (по расчётам, таким окажется совокупный сбор от штрафов). Согласно статистике ГИБДД, на момент конца прошлого года на российских дорогах установлено 25,2 тыс. стационарных камер, кроме того, работало ещё 3,1 тыс. передвижных и 900 мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД.

На сегодняшний день штраф для водителей без действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей (согласно статье 12.37 КоАП). Правда, законодатели считают, что он не останавливает тех, кто не хочет оформлять обязательную страховку и при этом пользуется автомобилем. Поэтому периодически они поднимают вопрос о необходимости увеличить размер взыскания за это нарушение. Так, ранее на обсуждение предлагалось несколько инициатив: предлагалось увеличить штраф до 5 тыс. рублей, но серьёзной поддержки эти идеи пока не нашли.

Источник издания в МВД подтвердил, что технические вопросы были проработаны ещё год назад. Ещё он отметил, что, скорее всего, штрафы за отсутствие полиса будут выноситься не чаще чем один раз в сутки. Для этого понадобится внести изменения в нынешнюю редакцию Кодекса об административных правонарушениях.

Для выявления водителей без ОСАГО будет происходить обмен информацией между ГИБДД и Национальной страховой информационной системой, которую курирует Центробанк. По сведениям издания, сейчас требуется доработка информационной системы МВД «Паутина», которая аккумулирует данные всех камер. Соответствующее техзадание уже готово, но МВД пока не объявляло тендер: отмечается, что этот процесс был поставлен на паузу по причинам, независящим от ведомства.

Ранее страховщики отмечали, что на сегодняшний день по российским дорогам ездит около шести миллионов автомобилей, владельцы которых не оформили полис ОСАГО. В РСА и в думском комитете по финансовому рынку ожидают, что их количество может вырасти, если будет окончательно одобрена инициатива, дающая возможность регистрировать машины без ОСАГО: с соответствующей идеей в ноябре выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Сейчас проект уже прошёл первое чтение.