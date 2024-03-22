В АвтоВАЗе требуют бороться с «экспансией» китайских автобрендов утильсбором

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов считает, что власти России должны помешать «агрессивной экспансии» китайских автопроизводителей в страну повышением утилизационного сбора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что многие китайские бренды начинают различными скидками и акциями «пробивать планку утильсбора» и заходить в традиционные для АвтоВАЗа рынки, для которых он выпускает свои модели. В первую очередь речь идет о Lada Vesta.

В компании считают, что действующий размер утильсбора не стимулирует китайские автоконцерны заниматься организацией сборки своих авто в России. Им проще заплатить его и все равно остаться с большой прибылью от продаж.

Напомним, что утилизационный сбор уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль. Российским автопроизводителям его компенсирует государство. В последний раз его повышали в 2023 году.