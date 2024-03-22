Обновлённый пикап Mazda BT-50: меньше версий, зато топовый дизель теперь для всех

Грузовику японской марки слегка подправили внешность и улучшили оснащение. Как и прежде, модель доступна с двумя турбодизелями на выбор.

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Рамный пикап Mazda BT-50 актуального поколения дебютировал в 2020 году: из клона Ford Ranger (T6) он превратился в брата Isuzu D-Max. Грузовик Isuzu модернизировали под конец прошлого года, а теперь пришла очередь модели Мазды. Премьеру посвежевший BT-50 справил в Таиланде, ведь именно там и расположена основная производственная площадка для обоих пикапов. Кстати, на таиландском рынке рамник Mazda спросом не пользуется: по данным местных СМИ, в 2023-м реализовано всего 834 штуки (-45%), тогда как Isuzu D-Max является лидером сегмента (115 499 ед., -34%).

Mazda BT-50 обновился намного скромнее родственника – по крайне мере, в Таиланде. Подретушировали передний бампер, у радиаторной решетки отныне черная окантовка вместо хромированной. Также расширена палитра цветов кузова, появились 18-дюймовые диски нового дизайна. Ну и еще для пикапа можно выбрать опциальный пакет Black Thunder – это черный глянцевый декор снаружи.

В салоне – другие материалы отделки, вдобавок BT-50 получил новый базовый экран мультимедиа, хотя он все так же 7-дюймовый (у дорогих версий – 9-дюймовый тачскрин). Список оборудования таиландского пикапа пополнил адаптивный круиз-контроль (ранее был обычный «круиз»). Для модели также предусмотрены шесть подушек безопасности, камера заднего вида, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

В Таиланде гамму существенно сократили, причем речь не только о комплектациях: убрали еще и Mazda BT-50 с однорядной кабиной. Посвежевший пикап предложен с «полуторной» или двухрядной кабиной. Зато старший турбодизель 3.0 (190 л.с.) теперь можно выбрать для машин с любым вариантом кабины и даже задним приводом — раньше такой мотор был только у топового четырехдверного Mazda BT-50 с полным приводом. «Простые» же заднеприводные пикапы все так же имеют турбодизель 1.9 (150 л.с.). Коробки – шестиступенчатые механика или автомат.

За обновленный BT-50 в Таиланде просят 752 000 – 1 272 000 батов, что эквивалентно примерно 1 923 000 – 3 252 000 рублей по текущему курсу. Позже модернизированный пикап появится и в остальных странах Юго-Восточной Азии, а также в Австралии. И не исключено, что на других рынках программа рестайлинга будет иной.

Между тем родственный Isuzu D-Max скоро получит электрическую версию. Но о планах сделать такой вариант и для Mazda BT-50 пока не сообщали.