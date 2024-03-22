В России появятся дешёвые тарифы на такси

Дифференцировать цены поможет телематика. Предполагается, что платить пассажиры будут, в том числе, в зависимости от качества вождения. Стоимость не будет зависеть от погоды и времени суток, однако водитель сможет выбирать, к какому пассажиру ехать.

О возможности появления нового порядка ценообразования в такси сообщила «Парламентская газета». По данным источника, соответствующие предложения обсуждались на круглом столе в Госдуме 21 марта.

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что после вступления в силу с 1 сентября 2023 года нового закона о такси цены на поездки выросли, а перевозчики стали уходить в «серую» зону. Самозанятые водители легализоваться не спешат. В связи с этим документ, по словам Гусева, следует скорректировать.

Пассажиры жалуются на высокие тарифы, а таксисты — на скромные заработки. В Общественном совете по развитию такси предложили агрегаторам и ФАС установить фиксированные тарифы на поездки, которые не будут зависеть от погоды, дня недели или времени суток. Водитель при этом сможет сам решать, ехать на вызов или нет.

Также в Общественном совете предложили активно применять системы скоринга вождения, позволяющие снижать стоимость ОСАГО. Впоследствии это предлагается зафиксировать в законе об ОСАГО.

Представитель Минтранса Владимир Луговенко подтвердил, что готовятся поправки в закон о такси. В существующем виде документ оказался не слишком работоспособным. Суть предлагаемых изменений Луговенко не озвучил.

Службы заказа выразили готовность вводить новые тарифы, в том числе с длительным ожиданием или отдалённым местом подачи. Для снижения тарифов, по мнению представителей отрасли, придётся отменить ряд существующих ограничений — к примеру, требование о получении разрешения на работу в регионе прописки.

Ранее, напомним, стало известно, что зарплаты таксистов увеличились на четверть. Средний заработок превысил 107 000 рублей.