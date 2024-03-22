Fisker остановил производство кроссоверов из-за нехватки денег

Автобренд Fisker снова остановил производство кроссоверов Ocean на шесть недель. Как сообщает Reuters, по итогам 2023 года чистый убыток компании вырос до 762 млн долларов, а оставшихся на счету 120 млн долларов не хватает на оплату сборки машин на австрийском заводе.

На прошлой неделе компания пропустила обязательный процентный платеж в 8,4 млн долларов. Кроме того, владелец компании Хенрик Фискер предупредил, что его фирма не в состоянии выполнять обязательства по обслуживанию долга и «может потребовать защиты в соответствии с действующим законодательством о банкротстве».

При этом шанс на спасение у Fisker остается. По информации агентства, компания может попытаться привлечь до 150 млн долларов инвестиций от неназванного источника. Кроме того, в начале марта СМИ сообщали, что руководство организации ведет переговоры об инвестициях с японским концерном Nissan.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Отмечается, что сейчас на складах компании находятся около 4,7 тысяч автомобилей. Их суммарная стоимость превышает 200 млн долларов.