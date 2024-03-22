$91.95-0.74100.36-0.25
Войти в почту

Fisker остановил производство кроссоверов из-за нехватки денег

Автобренд Fisker снова остановил производство кроссоверов Ocean на шесть недель. Как сообщает Reuters, по итогам 2023 года чистый убыток компании вырос до 762 млн долларов, а оставшихся на счету 120 млн долларов не хватает на оплату сборки машин на австрийском заводе.

Fisker остановил производство кроссоверов из-за нехватки денег
© globallookpress.com

На прошлой неделе компания пропустила обязательный процентный платеж в 8,4 млн долларов. Кроме того, владелец компании Хенрик Фискер предупредил, что его фирма не в состоянии выполнять обязательства по обслуживанию долга и «может потребовать защиты в соответствии с действующим законодательством о банкротстве».

При этом шанс на спасение у Fisker остается. По информации агентства, компания может попытаться привлечь до 150 млн долларов инвестиций от неназванного источника. Кроме того, в начале марта СМИ сообщали, что руководство организации ведет переговоры об инвестициях с японским концерном Nissan.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Отмечается, что сейчас на складах компании находятся около 4,7 тысяч автомобилей. Их суммарная стоимость превышает 200 млн долларов.

Автоновости
Nissan
Хенрик Фискер
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости