Россиянам посоветовали не покупать электрокары Zeekr в Белоруссии

Об этом стало известно, после того как дилерский центр «Атлант-М» начал поставки машин из Поднебесной в союзное государство. Оказалось, что стоимость моделей Zeekr гораздо ниже цен на китайские автомобили, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта. При этом для наших соотечественников не выгодно покупать такие машины из-за новых правил ввоза в страну.

Стоимость Zeekr X в Белоруссии начинается со 126 тысяч рублей (около 3,5 миллионов российских рублей). Электрический лифтбек Zeekr 001 можно приобрести за 166 500 рублей (4,7 миллиона российских). При этом в России последний предлагают минимум за 5,5 миллиона рублей. Дилеры продают как официальные машины, так и модели, ввезенные по параллельному импорту. При этом все транспортные средства растаможены по нулевой ставке.

Несмотря на выгодное предложение, россиянам придется доплатить за провоз автомобилей через границу. Согласно правилам, которые вступят в силу с первого апреля, утильсбор придется оплачивать конечному покупателю машины. В случае с электрокарами и гибридами владельцы должны будут уплатить НДС и акциз.

Таким образом, россиянам за Zeekr 001 придется доплатить около трех миллионов рублей. В итоге финальная стоимость электромобиля составит примерно 7,7 миллиона.

В середине марта стало известно, что покупателям иномарок придется оплачивать утильсбор по полному тарифу. Доплата за автомобили может достигать 840 000 рублей.