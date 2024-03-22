Объявлена стоимость Evolute i-Jet

Пресс-служба марки разослала релиз о приёме предзаказов на самую динамичную модель в линейке бренда. Премиальный электрический кроссовер доступен россиянам по цене от 5 545 000 рублей с учётом государственной поддержки и специальных предложений. Выпуск автомобиля осуществляется в Липецкой области.

© Quto.ru

Evolute i-Jet — флагманская модель в линейке марки. Кузов машины выполнен в стиле «бионика», а интерьер — в соответствии с концепцией премиального минимализма. Автомобиль окрашивается в семь различных цветов: «Арктический белый», «Звёздная ночь», «Платиновый серый», «Оливковый зелёный», «Перламутровый» и «Небесно-голубой».

Кроссовер приводится в движение электрической силовой установкой мощностью 585 л. с. Крутящий момент достигает 940 Нм. На разгон с 0 до 100 км/ч машине требуется всего 4 секунды. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,278.

© Evolute

© Evolute

© Evolute

Передняя подвеска выполнена по двухрычажной схеме, сзади установлена многорычажка. Evolute i-Jet снабжён системой полного привода, позволяющей перераспределять крутящий момент за доли секунды.

Салон Evolute i-Jet обеспечивает первоклассный уровень комфорта. Цифровая приборная панель представляет собой 12,3-дюймовый экран. Диагональ экрана мультимедийно-развлекательного комплекса — 15,6 дюйма. Передние кресла снабжены функцией массажа, подогревом, вентиляцией и электроприводом с памятью настроек. Имеется проекционный HUD-дисплей для вывода важных показателей на ветровое стекло.

Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 80 кВтч обеспечивает запас хода в 483 км. Такой аккумулятор функционирует в широком диапазоне рабочих температур и обладает повышенным сроком службы. На Evolute i-Jet даётся оригинальная гарантия на три года или 100 000 км пробега.

Ранее, напомним, Evolute объявил российские цены на кроссовер i-Space. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.