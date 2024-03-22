Стало известно, когда на рынке РФ появится новый кроссовер Jetour X70

В июле текущего года рынок России пополнится очередной новинкой в лице китайского кроссовера Jetour X70.

© Car.ru

Модель Jetour X70 обещает усилить присутствие марки на российском авторынке, предоставляя покупателям привлекательный вариант с учетом соотношения цены и качества.

Кроссовер Jetour X70 примечателен современной отделкой внешних элементов, включая дизайн бамперов, решетки радиатора и колесных дисков, что подчеркивает его стильный и динамичный облик. Предлагая выбор между пятью и семью посадочными местами, эта модель подходит для широкого спектра автомобилистов.

Салон кроссовера оснащен современными технологиями, включая два передовых экрана: 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, создающие комфортабельное и функциональное пространство для пассажиров и водителя.

В движение Jetour X70 приводит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, что обеспечивает его отличные динамические характеристики. Покупатели могут выбрать между шестиступенчатой механической трансмиссией и шестиступенчатым автоматом с двойным сцеплением, при этом все варианты оснащены только передним приводом.

Хотя стоимость для рынка России еще не установлена, прогнозируется, что базовая модель будет стоить в районе 2,1-2,3 млн рублей, что делает этот кроссовер конкурентоспособным предложением с учетом его особенностей и технического оснащения.

Дебют Jetour X70 сопровождается высокими ожиданиями, поскольку он отражает стремление бренда удовлетворить запросы российских покупателей, предоставляя им высококачественные и технологичные автомобили по привлекательным ценам. Модель X70 поможет Jetour укрепить свои позиции на рынке, подтверждая свою способность отвечать на разнообразные предпочтения и потребности клиентов.