Ferrari готовит к выпуску в 2024 году сразу три новые модели

В Сети появились снимки новой Ferrari в камуфляжной расцветке, автомобиль заметили во время прохождения тестовых испытаний на дорогах общего пользования. Новинка с временным кодовым обозначением F167 призвана заменить в линейке Ferrari 812 Superfast.

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По информации, официальный дебют автомобиля состоится уже в 2024 году.

Сообщения о тестировании F167 и раньше появлялись в прессе, но тогда удалось заметить только испытательный мул с кузовом от Ferrari Roma.

По прогнозам, под капотом у нового автомобиля будет установлен двигатель V12 объемом 6,5 л – в прошлом году им оснастили Purosangue. Пока нет никакой подробной информации о технических характеристиках F167, есть информация, что официальная презентация запланирована на май.

В планах итальянского производителя представить в текущем году сразу три новых автомобиля. Ожидается премьера флагмана марки, причем он не получит мотор V12, в отличие от F167. Достоверно известно, что Ferrari недавно запатентовала название Amalfi – так называется город в провинции Салерно. Вполне вероятно, что это имя присвоят преемнику спорткара Roma.