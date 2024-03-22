Глава Минфина сообщил о получении автомобилей Lada Aura

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что возглавляемое им министерство получило партию служебных автомобилей Lada Aura. Об этом сообщает РИА «Новости».

© АвтоВАЗ

«Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus», — приводит агентство слова Силуанова, произнесенные на лекции в Финансовом университете.

Министр также назвал Lada Aura отличным автомобилем и отметил, что эта машина не хуже Ford и даже BMW 5 Series.

В конце 2023 года Силуанов выражал надежду, что сотрудники Минфина станут первыми российскими чиновниками, которые будут передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса.