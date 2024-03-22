Кроссоверы Nissan Qashqai третьего поколения привезут в Россию

Кроссоверы Nissan Qashqai третьего поколения, которые так и не вышли на российский рынок официально, начали продавать дешевле известных всем «китайцев». Или, по крайней мере, по сопоставимым с ними ценам: по состоянию на 22 марта самый дешевый «Кашкай» оценен в 2,6 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Столько за новый Nissan Qashqai 2024 года выпуска просит частный продавец из Нижнего Новгорода, и такой ценник, по его словам, будет актуален всего один день.

В Омске аналогичный кроссовер продают дороже — за 2 950 000 рублей, а специализирующаяся на автомобильном импорте компания из Владивостока и вовсе просит за него 3 450 000 рублей. Для сравнения, обновленный Geely Coolray даже в самой дешевой комплектации стоит от 2 609 990 рублей, а «базовая» Omoda C5 и того больше — минимум 2 679 900 рублей.

Все три автомобиля — с китайского рынка. Это видно по интерфейсу их мультимедийных систем и «технике»: они оснащены 158-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра, который сочетается с бесступенчатым вариатором и передним либо полным приводом.

Комплектации предлагаемых «Кашкаев» продавцы не раскрыли, но по фотографиям понятно, что «бедной» они не будут. В них входят цифровая либо аналоговая приборная панель с крупным дисплеем бортового компьютера, мультимедийный комплекс с тачскрином, кожаная либо комбинированная обивка сидений, мульти-руль с кожаным ободом, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и двухзонный климат-контроль.