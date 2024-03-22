В России резко подорожал китайский конкурент Toyota Land Cruiser

Бренд Tank начал продавать в России автомобили 2024 года выпуска, которые оказались дороже «прошлогодних» на 100-200 тыс. рублей. Если же учесть выгоды, доступные для внедорожников 2023 года выпуска, разница в цене может превышать 1 млн рублей, узнали «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов компании.

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Количество комплектаций и их названия со сменой производственного года не изменились. Так, внедорожник Tank 300 2024 года выпуска предлагается в тех же четырех уровнях оснащения: Adventure, City Adventure, Premium и City Premium, но все они стоят на 100 тыс. рублей дороже аналогичных «прошлогодних».

Так же и с флагманским внедорожником Tank 500. Он сохранил все три версии: гибридную Urban, а также бензиновые Adventure и Premium, но, перешагнув в 2024 производственный год, каждая из них стала на 200 тыс. рублей дороже.

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Совсем другой станет разница, если учесть выгоды, предлагаемые «Тэнком» на автомобили 2023 производственного года. У Tank 300 они исчезли в начале марта, а у «старшего» Tank 500 в одной из комплектаций эта скидка ранее выросла.

Таким образом, в комплектации Premium с учетом выгоды 250 тыс. рублей на 2023 г.п. не имеющий ее внедорожник Tank 500 2024 года выпуска стал дороже на 450 тыс. рублей, а в исполнении Adventure, в котором «прошлогодние» машины доступны с выгодой 950 тыс. рублей – сразу на 1 150 000 рублей. Для автомобилей в гибридной версии Urban такой дисконт не предлагается.

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Оснащение китайских «рамников» со сменой года выпуска не изменилось. Tank 300 по-прежнему имеет под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и жестко подключаемый полный привод, дополненный понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов (в базовом исполнении блокируется только задний).

У Tank 500 единственным доступным двигателем остается 3,0-литровая бензиновая «битурбошестерка» мощностью 299 л.с., в сочетании с которой работают девятиступенчатый «автомат» и система полного привода с демультипликатором и функцией блокировки обеих межколесных дифференциалов (в «базе» блокируется только задний).