В России замечены в продаже новые Toyota Camry 2024 года

Последнее поколение автомобиля, который представили осенью прошлого года, готовы привезти по параллельному импорту из Китая. Российским покупателям доступны машины с двумя типами силовых установок. В зависимости от комплектации стоимость Camry достигает пяти миллионов рублей. Официально в нашей стране продавали модель прошлого поколения.

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Российские дилеры предлагают привезти под заказ из Китая Toyota Camry с двухлитровым бензиновым «атмосферником», отдача которого составляет 173 лошадиные силы. Кроме того, для покупателей доступен 197-сильный гибридный седан с силовой установкой на базе того же мотора. Коробка передач — вариатор.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В список опций новой Camry входит 12,3-дюймовый сенсорный экран, панорамная крыша, десять подушек безопасности и проекционный дисплей. Кроме того, седан оснащен системой климат-контроля с функцией очистки воздуха и ароматизатором, менять запахи которого можно с помощью голосового управления.

Официальные продажи Toyota Camry в России завершились на прошлом поколении модели. Новый седан доступен по предзаказу по цене от четырех до пяти миллионов рублей.

В конце января в России продавали последнее поколение Toyota Camry. Тогда за седан со спортпакетом просили чуть больше четырех миллионов рублей.