В июне Rimac готовит к дебюту загадочный электро-хэтчбек

Мате Римак, признанный мастер высоких технологий в автомобильной индустрии, совместно с Bugatti, вносит инновации в мир электромобилей, предвещая появление нового хэтчбека. Это творение, возможно, окажется долгожданным доступным электромобилем, к которому многие стремились. Римак поделился тизером в социальных сетях, где был показан силуэт маленького городского авто, проносящегося на фоне городских видов, сопровождаемый захватывающим музыкальным треком. В его сообщении говорилось о предстоящем представлении очень особенного проекта 26 июня, над которым команда работала последние пять лет, передает Центральная Служба Новостей.

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Видео, кроме всего прочего, содержит отсылку к Жюлю Верну, что намекает на футуристические черты автомобиля. Учитывая партнерство Rimac с группой VW через Bugatti, предполагается, что новинка может выйти под эгидой другого бренда. В этом контексте возникают ассоциации с VW Scirocco, слухи о возрождении которого как электромобиля уже ходили, но предполагалось, что это находится на раннем этапе разработки в отличие от продукта Rimac, находящегося в разработке уже пять лет.

Ожидания от этого хэтчбека велики, ведь Rimac уже удивил мир своим гиперкаром Concept One. Теперь он обещает принести новые идеи в сегмент доступных электромобилей, предлагая решение, которое может кардинально изменить рынок.