Bentley планирует воссоздать модель 30-х годов минувшего столетия

После долгого перерыва в 93 года, компания возродила производство легендарных родстеров Speed Six, используя в Великобритании исключительно оригинальные методы и материалы для их сборки. Начиная с переиздания 12 «Blower» Bentley с 4,5-литровыми двигателями в прошлом году, теперь внимание переключилось на сборку аналогичного количества Speed Six с 6,5-литровыми двигателями. Задача воссоздания требует применения традиционных навыков и техник, отсутствующих в современном автомобилестроении, пишет SPEEDME.RU.

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Команда из ремесленников и инженеров собирает каждый автомобиль, опираясь на существующие экземпляры Speed Six как на образец для производства новых компонентов. Это упрощает задачу, но создание и обработка каждой детали требуют мастерства и времени. Особенно значительным является создание более 600 новых специальных деталей для двигателя, которые в настоящее время проходят обширное тестирование. Первый из новых прототипов уже прошел тесты на прочность, демонстрируя отличные характеристики. Его двигатель, развивающий мощность 205 л.с., был испытан на динамостенде в течение 40 часов, а сам автомобиль успешно прошел более 10 тыс. км, достигнув скорости до 180 км/ч, что соответствует характеристикам оригинальных моделей.

С момента первого выпуска Speed Six в период с 1928 по 1930 годы было создано всего 182 автомобиля. К 2025 году их количество увеличится до 194 благодаря этому уникальному проекту воссоздания, но все планируемые к производству экземпляры уже нашли своих владельцев. Цена новых моделей не разглашается.