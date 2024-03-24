В очереди на подъездах к Крымскому мосту находятся более 400 автомобилей

Более 400 автомобилей скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи по состоянию на 15:00. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 190 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 очередь на подъездах к Крымскому мосту составляла 335 автомобилей.