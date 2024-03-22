В России хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД на переездах

На парламентском «правительственном часе» состоялось выступление генерального директора — председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова. По его итогам профильный комитет Госдумы подготовил определённые предложения. Так, к работе депутатов предложено присоединиться кабмину: вместе стороны обсудят усиление ответственности за нарушение ПДД при движении через железнодорожные пути.

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Напомним, что, согласно действующим сегодня Правилам дорожного движения, за обгон, разворот и стоянку вблизи переезда автомобилисту грозит штраф 5000 рублей. На сколько может быть увеличен штраф, пока неизвестно: ясность должна появиться 26 марта, когда депутаты сформируют проект соответствующего постановления.

Кроме того, за остановку на переезде, игнорирование сигналов семафора, шлагбаума и регулировщика, самовольное поднятие ограждения, пересечение железнодорожных путей вне установленного места и движение при прямой видимости поезда кроме штрафа 5000 рублей возможно лишение водительских прав на 3-6 месяцев.

Между тем, в ГИБДД напомнили российским водителям о крупном штрафе за плохой глазомер. Так, в ведомстве дали практические советы, как автомобилистам можно избежать штрафа за стоянку на остановке общественного транспорта и пешеходном переходе.