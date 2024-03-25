Представлен бюджетный кроссовер BAIC BJ30 с запасом хода 1000 км

В Китае состоялась презентация второго поколения Beijing BJ30. Речь идёт о среднеразмерной модели с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя, но «внедорожной» геометрией. Углы въезда/съезда равны 25/30 градусам соответственно, дорожный просвет — 215 миллиметров, полный привод входит в стандартное оснащение, причём может быть и механическим, и электрическим.

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Длина/ширина/высота нового Beijing BJ30 равны соответственно 4730/1910/1790 миллиметрам, колёсная база — 2820 миллиметров. Новинка концерна BAIC на 11 сантиметров длиннее, на два сантиметра шире и на сантиметр выше знакомого россиянам Haval Dargo! При этом стартовую цену обещают удержать на уровне 120 тысяч юаней (1,55 миллиона рублей): столько в Поднебесной стоит базовый Haval Dargo с передним приводом.

© BAIC

© BAIC

© Autohome.com.cn

© BAIC

Покупатели смогут выбирать из двух версий: оба с 1,5-литровыми турбомоторами и многорычажной задней подвеской. Базовый вариант — 188-сильный двигатель, пока неизвестная коробка передач и традиционная схема полного привода с муфтой сзади. Такой кроссовер покажут ближе к официальному старту продаж.

© Autohome.com.cn

Альтернатива — самозаряжаемый гибрид с турбомотором на 158 лошадиных сил и парой электродвигателей. Пиковая отдача гибрида — 409 сил и 685 Нм, так что разгон 0-100 займёт менее шести секунд. Общий запас хода составит до 1000 километров, но на электротяге такой BJ30 ездить не сможет, ведь ёмкость тяговой батареи всего 1,67 киловатт-часа.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне BAIC BJ30 традиционный для современных «китайцев» цифровой интерфейс: виртуальная приборная панель (10,25 дюйма), медиасистема с 14,6-дюймовым тачскрином, а аналоговых клавиш немного. Однако традиционные кнопки остались на руле, предусмотрена шайба выбора ездовых режимов, а ещё необычно оформлен селектор коробки передач.

© Autohome.com.cn

Из оригинальных «фишек» лёгкого внедорожника — гибкие внутренние дверные ручки, почти вертикальные дверные карты без углублений, возможность заказать проекционный экран для задних пассажиров и... фирменный матрас, который позволяет обустроить в салоне двуспальную кровать длиной 1,92 метра.

Предзаказы на Beijing BJ30 концерн BAIC начнёт принимать на Пекинском автосалоне в апреле, там же ожидается полный прайс-лист и публикация всех технических характеристик. Перспективы «тридцатки» за пределами Китая выглядят безоблачно, ведь новинка сочетает популярный форм-фактор, низкую цену, современную гибридную начинку и модный дизайн.