Легендарный трактор МТЗ-80 пережил большой рестайлинг

Минский тракторный завод решил отказаться от крыльев, капота и некоторых других выполненных из стали элементов: они уступят место композитным аналогам. Новые детали будут легче, прочнее и дешевле металлических аналогов. При этом стилистика машины кардинально изменится: образ «восьмидесятки» станет достаточно агрессивным.

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На изготовление композитного капота требуется всего четыре минуты — в разы меньше, чем сегодня тратится на сварку металлической крышки, так как сварочые операции выполняются вручную. В будущем такие капоты получат все без исключения тракторы «Беларус».

Напомним, что МТЗ-80 — это базовая модель из целого семейства тракторов «Беларус», выпускаемого Минского тракторного завода. Его модификация, оборудованная двумя ведущими мостами, называется МТЗ-82. В этом году, «восьмидесятка» отметит 50-летний юбилей.

Кстати, тракторы «Беларус» вскоре станут менее вибронагруженными, так как дизельные двигатели из 4-цилиндровой линейки Д-245 подверглись масштабной модернизации. В частности, двигателисты Минского моторного завода применили весьма эффективный механизм Ланчестера.