Jeep не откажется от SUV, даже если их попытаются «запретить»

Глава европейского подразделения Jeep Эрик Лафорж отметил, что марка не рассматривает вариант перехода на компактные модели.

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Американская марка Jeep, входящая в состав автогиганта Stellantis, известна как производитель внедорожников и кроссоверов, в том числе на старосветском рынке. Отметим, на сегодняшний день в европейскую модельную линейку входят Compass, Grand Cherokee, Wrangler, Renegade и Avenger, причём последний из перечисленных является моделью начального уровня с самыми скромными габаритами. Так, его длина составляет 4084 мм, ширина – 1776 мм, высота – 1528 мм; расстояние между осями – 2557 мм.

В феврале стало известно о том, что мэр Парижа Анн Идальго предлагает «убрать» с улиц французской столицы автомобили сегмента SUV, для этого она предложила утроить для владельцев таких машин плату за парковку. Это инициатива не прошла мимо главы Jeep Europe Эрика Лафоржа, который считает, что клиенты не откажутся от кроссоверов и внедорожников, даже если политики попытаются их «запретить». Ещё он отметил, что в Париже в референдуме по поднятому вопросу участие приняли всего 3% населения.

«Что лучше – Avenger e-Hybrid в центре Парижа или большой седан E-класса, который по-прежнему наносит ущерб планете?» – комментирует глава европейского подразделения Jeep. – «Я думаю, что у SUV всё ещё большое будущее, так как в них по-прежнему будут нуждаться клиенты».

Как сообщает ﻿британский Autocar ﻿ со ссылкой на Эрика Лафоржа, Jeep не ощущает угрозы своим позициям как бренда, ориентированного только на SUV, несмотря на «призывы ведущих представителей отрасли перейти на разработку и выпуск автомобилей меньшего размера».

Напомним, ранее генеральный директор группы Renault Лука де Мео рассказал о своём варианте развития европейской автомобильной промышленности на ближайшее десятилетие. Одним из основных направлений является «массовая разработка компактных автомобилей», при этом он предлагает вдохновляться распространёнными в Японии кей-карами.

Ещё Эрик Лафорж напомнил о том, что Jeep сейчас находится в процессе «озеленения». Причём он подчеркнул, что на планы по разработке и выводу на европейский рынок новых моделей, по сути, не повлияли постоянно меняющиеся в последнее время «правила игры», в том числе решение правительства Великобритании отложить с 2030-го на 2035 год запрет на выпуск и продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее некоторые глобальные автопроизводители уже изменили планы из-за кризиса спроса на электромобили. Так, в прошлом году немецкому концерну Volkswagen пришлось временно останавливать свои заводы из-за слабого спроса на «зелёные» модели. Не порадовали результаты продаж «электричек» и японскую корпорацию Toyota, после чего в руководстве пообещали продолжить разработку новых ДВС. Кроме того, в течение следующего десятилетия французская марка Renault планирует выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в Mercedes-Benz приняли решение отложить полную электрификацию и продолжить обновление моделей с ДВС.