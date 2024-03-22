ОСАГО могут исключить из перечня документов для регистрации авто

Госдума может исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, пишет РИА Новости. Автором инициативы выступил глава комитета нижней палаты парламента по транспорту Евгений Москвичев.

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Речь идет о случаях, связанных со сменой владельца. Законопроект также вводит обязательный осмотр транспортного средства, госучет который ранее был прекращен, если владелец подаст необходимое заявление.

Кроме того, также предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.