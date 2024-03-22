Эксперты назвали самый надежный автомобиль

Японский кроссовер Subaru Forester признан самым надежным автомобилем в РФ по итогам прошлого года среди моделей, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России».

Среди автомобилей, которые официально продаются на рынке РФ, самым надежным стал отечественный внедорожник Lada Niva Legend. Самым современным автомобилем стал китайский кроссовер Exeed RX. Лучшим многоцелевым автомобилем стал Lada Largus Cross, а категории «Семейные авто» победил китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

Среди подержанных автомобилей в номинации «Автолегенда» победу одержала модель Lada 4x4. Второе место занял Audi A6 Allroad, а третье место у Chevrolet Camaro. В номинации «Выгодная покупка» в лидеры вышла Toyota Corolla, конкурентами которой были Toyota RAV4 и Lada Granta.