Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

По ней нельзя будет проехать до особого распоряжения МЧС, говорится в Telegram-канале ведомства.

«В связи с ухудшением метеоусловий и невозможностью обеспечить безопасный проезд на участке Владикавказ — Ларс на выезд из России трасса закрыта с 19:50 мск 22 марта», — следует из публикации.

Это единственный сухопутный маршрут, связывающий нашу страну с Грузией и Арменией. С поздней осени до середины весны на нём нередки лавины и снежные заносы.