Легендарный FIAT уступит место на конвейере электрокару из Китая

Агентство Reuters выяснило: на заводе Stellantis в городе Тыхы намечается рокировка. В Польше начнут собирать методом крупноузловой сборки пятидверку Leapmotor T03, а производство бензинового FIAT 500 перенесут на новый завод в Алжире. Таким образом, Stellantis заменит культовый сити-кар на малоизвестную, но дешёвую и современную китайскую модель.

Портал Automotive News Europe пишет, что бензиновый FIAT 500 с июля не сможет соответствовать новым правилам кибербезопасности Евросоюза, поэтому отставка неминуема. В 2025 году у бензиновой «пятисотки» должен появиться гибридный преемник, а в течение полутора лет культовую трёхдверку будут предлагать только в виде электромобиля.

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Преемник «чинквеченто» — 3,6-метровый городской электрокар Leapmotor T03 образца 2020 года. Поначалу в Польше модель станут собирать «отвёрточным» методом из машинокомплектов, но в будущем не исключена локализация. В Европе предожат сити-кар с передним приводом, 75-сильным мотором и запасом хода 280 километров. Преимуществами новинки может быть быстрая зарядка, богатое оснащение и стартовая цена около 20 тысяч евро.

Сейчас на заводе Stellantis в Тыхы собирают FIAT 500 и 600, Jeep Avenger, а на подходе Alfa Romeo Milano. Представители концерна отказались комментировать грядущую замену «пятисотки» на Leapmotor T03. Китайский автопром потеснит признанные модели не только на площадке в Польше: по неофициальным данным, на конвейере в Италии на смену Maserati Levante придёт Leapmotor C11.

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