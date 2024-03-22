Меры безопасности усилили на сети дорог «Автодора»

На всей сети дорог госкомпании «Автодор» усилили меры безопасности, сообщается в Telegram-канале госкомпании.

«Усилены меры безопасности на всей сети дорог «Автодора». Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах», – говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Уточняется, что в усиленном режиме работает служба помощи на дорогах. «Вызвать аварийных комиссаров можно круглосуточно по номеру *2323», – заключили в госкомпании.

Ранее сообщалось, что в Crocus City Hall произошли стрельба и пожар, начала обрушаться кровля. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Возбуждено дело о теракте. По данным Генпрокуратуры, в здание концертного зала ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник».