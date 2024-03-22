Такси в Москве бесплатно развозят людей из района «Крокус Сити Холла»

Сервисы такси в Москве сделали бесплатными поездки из района «Крокус Сити Холла». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там отметили, что в первые минуты теракта стоимость поездок из района концертного зала была повышена. Однако практически сразу благодаря совместной работе правительства Москвы и «Яндекс» были приняты оперативные меры по их снижению.

«В итоге все поездки из района "Крокус Сити Холл" были сделали бесплатными. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — отмечается в тексте.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.