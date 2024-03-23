В Брянской области участок трассы "Украина" перекрыли для движения всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта временно ограничено на участке с 368-го по 385-й километр федеральной автомобильной дороги (ФАД) «М-3 Украина» на территории Брянской области. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

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— На территории Брянской области введены временные ограничения движения всех транспортных средств, — говорится в сообщении.

Так, с полуночи 23 марта по настоящее время были введены ограничения на движение транспорта. Причиной тому — создание необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, указано в сообщении.

Для водителей организован маршрут объезда этого участка по федеральным и региональным автодорогам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата.

В начале марта сообщалось, что движение по трассе «Таврида» в Керченском направлении было временно ограничено. Однако официальной информации о причине перекрытия маршрута не поступало. В тот же день было открыто реверсивное движение на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии.