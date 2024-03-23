Автомобили бренда Solaris будут продавать за два миллиона рублей

Желающим купить автомобиль бренда Solaris придется отдать два миллиона рублей. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

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— Цена на Solaris HS начинается от двух миллионов рублей, а на кроссовер Solaris HC – от 2,4 миллиона. Если не хочется ждать новой партии, можно приобрести уже обкатанную лошадку. Полноприводная Creta 2017-2019 годов выпуска будет стоить чуть дороже двух миллионов рублей, — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что цена зависит от комплектации, привода и объема двигателя автомобиля. Гарантия на машину составит три года, пишет издание.

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков объяснил, почему выросли затраты россиян на обслуживание машин.

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