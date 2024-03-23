АвтоВАЗ объявил о продаже LADA Vesta с автоматической трансмиссией в России

Автомобильная компания из России сообщила о запуске обновлённой модели LADA Vesta, оснащённой последней версией двигателя и системой автоматического переключения передач. Обновление призвано улучшить удобство вождения и добавить уверенности на дороге, согласно информации от SPEEDME.RU.

Обновлённая LADA Vesta получила вариатор с семью имитированными ступенями переключения, обеспечивающий безшумное и плавное переключение передач, что особенно актуально для городской езды и длительных поездок.

Машина оснащается двигателем объёмом 1.8 литра и мощностью 122 л.с., обеспечивающим высокие динамические характеристики и скорость разгона. Процесс адаптации двигателя к системе автоматического переключения передач был тщательно оптимизирован, что повышает его прочность и адаптивность. Производство двигателя 1.8 EVO сопровождается строгим контролем качества на АВТОВАЗе.

Специализированное ПО было разработано для CVT, а конструкция трансмиссии доработана для согласованной работы с двигателем, что значительно улучшает уровень шумоизоляции и комфорт в салоне.

Интерьер Vesta также претерпел обновления, включая внедрение сенсорного экрана мультимедийной системы, добавляющего технологичность и удобство управления.

Обновлённая LADA Vesta с автоматической трансмиссией уже доступна на рынке, с начальной ценой в 1,59 миллиона рублей.